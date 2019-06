Waylon en dochtertje Teddy laten bijzondere ‘circusact’ zien

‘Komt dat zien’, schrijft een trotse Waylon bij een filmpje samen met dochtertje Teddy. Op het filmpje laat Teddy, die pas een half jaar oud is, zien dat ze al aardig wat kunstjes kan.

Lees ook: Bibi Breijman en Waylon genieten van welverdiende vakantie met dochtertje Teddy

In het filmpje, dat Waylon op Instagram post, zit Teddy op één had bij papa. Waylon tilt haar hoog op terwijl Teddy goed haar evenwicht weet te bewaren. Mama Bibi is, zo is the horen in de video, erg onder de indruk van de ‘circusact’. ‘Jaaa, Ted’, roept ze enthousiast.

Dylan

Een aantal kijkers viel nog iets anders bijzonders op in het filmpje. Heel eventjes kwam namelijk Dylan in beeld, de zoon van Waylon uit een vorige relatie. Door de drugsverslaving van Waylon hadden de twee lange tijd geen contact gehad, maar gelukkig zien ze elkaar de laatste maanden weer wat vaker. Zo is hij er vandaag bijvoorbeeld ook bij.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Libelle | Beeld: Peter Smulders