Boze Waylon publiceert appjes van ‘zure’ AD-journalist

Waylon is helemaal klaar met een ‘zure’ journalist van het AD en neemt wraak door een app-gesprek tussen hen te publiceren. De journalist onthulde vanmorgen dat de zanger niet meer met kritische media zou willen praten, maar volgens Waylon is er een hele andere reden dat hij niet in gesprek gaat met de AD-medewerker.

Boycot

De Songfestival-kandidaat wil ook niet meer praten met journalisten van De Telegraaf. Volgens beide kranten kan de zanger niet tegen kritiek. “We dienen lovend over de vaderlandse Eurovisietroef te schrijven. En anders zoeken we het maar uit”, schrijft verslaggever Stefan Raatgever in zijn column voor het AD.

Open en bloot

Maar volgens Waylon, die vorige week onthulde samen met zijn vriendin Bibi Breijman een kindje te krijgen, is er absoluut geen sprake van een boycot. “Pers geboycot klinkt een beetje heftig en is ook niet aan de hand. Er is een aantal dingen voorgevallen met twee journalisten, van De Telegraaf en AD. Die zijn heel zuur”, laat hij weten. Op Instagram haalt hij keihard uit naar de AD-verslaggever door privé-appjes te publiceren.

Gemengde reacties

“U mag zelf oordelen… Maar dit is de aanleiding. Niemand noemt (direct of indirect) mijn management een leugenaar! Daarom wou ik een excuus”, laat de zanger weten. Waylon krijgt veel bijval van zijn fans. “Je hebt echt gelijk Waylon! Super goed dat je voor mensen opkomt,” reageert een fan. Maar niet iedereen vindt het publiceren van de appjes een goede zet. “Hey joh, niet doen man. Genoeg leuks in je leven. Lekker weghalen dit bericht,” schrijft een andere fan.

