Zó cute: Waylon en Bibi zetten Teddy-tattoo op vaderdag

Vlogster Bibi Breijman heeft Waylon gisteren een bijzonder vaderdagscadeau gegeven: een té schattige tatoeage met de naam van hun dochtertje Teddy.

Waylon liet ‘Teddy’ met een minimalistisch berenmondje op zijn borst zetten. Bibi liet hetzelfde ontwerp vereeuwigen, maar dan op haar arm. Op Instagram deelt het koppel trots het eindresultaat.

Team Teddy

Het stel verwelkomde afgelopen najaar hun kindje. “Dit is mijn geluk, Ik ben hun en zij zijn mij. Ik ga me uit m’n naad genieten!”, liet de zanger toen weten. En dat is te merken aan de vele gelukkige berichten op sociale media van het stel en hun dochter. Bibi liet onder de foto van de tattoos weten: “Team Teddy till the end.”

