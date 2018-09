Waylon over bevalling eerste kindje: ‘The show must go on’

Waylon ergert zich aan de berichtgeving rondom de aanstaande bevalling van Bibi Breijman waarover wordt gesuggereerd dat hij er niet bij kan zijn. Vooral het feit dat er geschreven wordt dat ‘de timing’ van de zwangerschap ongelukkig zou zijn, spreekt hij tegen.

‘Ongelukkig is het laatste woord wat ik wil lezen in dit geval, wij zijn namelijk enorm gelukkig en al helemaal met de ‘timing’ van Bibi’s zwangerschap’, schrijft de zanger op Instagram. ‘Zoals je weet is de natuur in dit soort zaken niet helemaal te sturen en is het vooral heel veel geluk hebben wanneer het zo snel gaat als bij ons. Op de uitgerekende datum en bevalling hebben wij geen invloed en al zouden we dat kunnen hebben, we willen het niet!’

De prijs

Dat het wel mogelijk is dat de zanger de bevalling mist, is ‘de prijs die betaald moet worden’ voor het prachtige leven dat de zanger heeft, zo vindt hij. ‘Zoals Freddie Mercury ooit zong “The Show Must Go On” zo zal het ook voor ons zijn. Uiteraard wil ik bij de geboorte zijn, niets liever… Maar als dat een faillissement betekent dan is er weinig te eten.’

