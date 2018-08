Papa in spé Waylon is bang dat dít het geslacht van zijn kindje is

Waylon lijkt al zeker te zijn wat het geslacht van de baby wordt. “Ik ben al bang dat het een meisje gaat worden”, zegt Waylon tijdens de ochtendshow bij Frank Dane op 538. “We weten nog niet wat het gaat worden, maar mensen toch…”

Gesprekken

Tijdens het openhartige interview met Radio 538 legt Waylon ook uit waarom hij ‘vreest’ dat het een meisje wordt. “Ik heb een zoon van 16 en daar heb ik gesprekken mee waarvan ik achteraf denk: ik denk niet dat ik die ooit met mijn meisje ga hebben.” Wat écht het geslacht wordt, weet het stel nog niet. Dat wachten ze af tot de bevalling.

Niet zenuwachtig

Natuurlijk is hij nog steeds erg opgetogen over de komst van het kleintje. “Ben je enthousiast? Ben je zenuwachtig?”, werd hem gevraagd. “Enthousiast wel, maar absoluut niet zenuwachtig. Ik laat het gewoon lekker aan Bibi over. Het gaat supergoed met haar.”

Eerste helft was een hel

Maar dat is niet de hele zwangerschap zo geweest. “De eerste achttien weken waren een soort van hel”, laat de vader weten. “We zijn toen een paar keer in het ziekenhuis geweest omdat ze gewoon niets kon binnenhouden. Het was niet alleen ochtendmisselijkheid, maar gewoon de hele dag door. En het is bizar hoe dat gaat, maar we waren op de 18 weken en de misselijkheid was van de ene op de andere dag over.”

Bron: Telegraaf | Beeld: ANP