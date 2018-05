Bijzonder: Waylon deelt ‘echofoto’ van toekomstige baby

Maandagavond heeft Bibi Breijman heuglijk nieuws bekendgemaakt: de vlogger is in verwachting van haar eerste kindje met Waylon. Dit deed ze met een romantisch kiekje en een video, en nu heeft ook de zanger een bijzondere foto gedeeld.

Waar Bibi het nieuws wereldkundig maakte met een foto van hen als stel, heeft Waylon gekozen voor een wel heel bijzondere ‘echofoto’. De baby op het plaatje draagt namelijk een cowboyhoed, wat natuurlijk helemaal bij de zanger past. ‘Whoever brings home the trophy, this one’s the greatest of them all…’, schrijft Waylon er met een knipoog naar het Songfestival bij. ‘#overthemoon.’

