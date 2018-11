Wauw! Zó ziet eeuwige blondine Sylvie Meis er met bruin haar uit

Sylvie Meis is een ware blondine en de presentatrice en actrice heeft dan ook zelden een andere haarkleur. Maar voor het tijdschrift Vogue maakte ze graag een uitzondering.

Throwback

Toen het blad haar enkele jaren geleden vroeg voor de cover, liet ze haar haar voor één keer in een andere kleur verven. “Ik was een brunette voor één dag”, schrijft Sylvie bij de throwback-foto op Instagram. Het is wel duidelijk dus, welke haarkleur ze prefereert.

Klik op het pijltje om nog meer foto’s van Sylvie als brunette te zien:

Bron: Libelle | Beeld: Hollandse Hoogte