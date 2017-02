Wauw: Wordt dit de nieuwe presentatrice van ‘Holland’s Next Top Model’?

Begin Februari werd bekend dat er veel gaat veranderen bij Holland’s Next Top Model. Presentatrice Anouk Smulders liet namelijk weten te gaan stoppen met het programma en ook onze favoriete stylist Fred van Leer houdt er mee op. Het lijkt er echter op dat er voor Anouk al een waardige opvolger is gevonden, namelijk niemand minder dan Anna Nooshin!

Het afgelopen seizoen van HNTM maakte Anna Nooshin al deel uit van de jury. Toen ze gisteravond aanschoof bij Carlos Tv Cafe liet ze eerlijk weten dat het haar grootste droom zou zijn om het programma te presenteren. Ze kijkt het programma al vanaf het begin en is fan van het eerste uur. Of ze ook echt de nieuwe presentatrice gaat worden wil ze nog niet zeggen. Of zou ze het zelf ook echt nog niet weten?