Wauw: deze Volendamse zanger wordt de vierde Topper

Ein-de-lijk! Het is bekend wie de vierde Topper gaat worden: In mei zullen Gerard Joling, Jeroen van der Boom en René Froger samen met niemand minder dan Jan Smit op het podium staan!

Jan Smit blijkt al jaren een grote fan te zijn van De Toppers en is dan ook ontzettend blij dat hij nu zelf een glitterpak mag aantrekken om op te treden met het voormalige trio. Het is de bedoeling dat Jan Smit een permanent deel gaat uitmaken van De Toppers. In RTL Late Night liet Jan weten ongelofelijk blij te zijn dat hij vanaf volgend jaar echt officieel Topper is.

Op 26 en 27 mei zal Jan Smit voor het eerst samen met De Toppers optreden in de Amsterdam ArenA. Het thema van de show is Wild West, Thuis Best. Haal je cowboyhoed met glitters dus maar vast te voorschijn.

Bron: ad.nl