Wauw: Dit verdient Adele gemiddeld op een dag

We zijn helemaal gek van de stem en de persoonlijkheid van Adele dus we zijn niet verbaasd dat deze mega-ster goed betaald wordt voor haar optredens. Maar stiekem zijn we natuurlijk wel heel nieuwsgierig naar wat ze dan precies krijgt voor een optreden! Dankzij The Sun hebben we nu antwoord op die vraag!

The Sun laat weten dat Adele het afgelopen jaar zo’n €98.000 per dag verdiende. Holy shit! Hoe ze op dit bedrag komen? Tijdens haar wereldtour vorig jaar kreeg ze per concert zo’n €586.000. Samen met de inkomsten van haar nieuwste album 25 komt dat neer op zo’n €98.000 per dag.

Met dit inkomen zal het je niet verrassen dat Adele de best verdienende Britse artiest van het moment is. Andere sterren deden in het verleden echter nog beter dan Adele. Zo verdiende Madonna 4,4 miljoen per avond tijdens haar Sticky & Sweet tournee in 2008-2009. Bruce Springsteen verdiende zo’n 2,5 miljoen per dag met zijn Wrecking Ball Tour in 2012-2013 en U2 verdiende in 2009-2011 met het 360 graden Tour zo’n 1,5 miljoen per dag. Wauw!

De Rolling Stones zijn echter de echte winnaars. Hun tours uit 1994, 2003 en 2005 staan allemaal in de top tien.

Bron: ad.nl / dailymail.co.uk