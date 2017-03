WAUW: O’G3NE zingt Songfestivallied voor het eerst live

De zusjes van meidengroep 0’G3NE vertegenwoordigen dit jaar Nederland op het Eurovisiesongfestival. Met het door hun vader geschreven nummer ‘Lights and Shadows’ gaan de meiden proberen te winnen. Gisteravond zongen ze het nummer voor het eerst live en dat zorgde voor héél veel lovende reacties.

Bij RTL Late Night brachten de Voice Of Holland 2014-winnaressen het lied ter gehore, en het wij kunnen alleen maar zeggen dat we compleet weggeblazen werden door hun stemmen. Lisa, Amy en Shelly lieten weten dat het nummer een ode aan hun zieke moeder is, wat het nog indrukwekkender maakte dan het al was. Kippenvel!

Bekijk de video hieronder. Wat vinden jullie van het nummer?