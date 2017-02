WAUW: deze muzikale comeback van Michael Bublé geeft je gegarandeerd kippenvel

‘I Believe In You’, dat zingt Michael Bublé in zijn allernieuwste single. De zanger nam een tijdje geleden een pauze om er te zijn voor zijn gezin en vooral voor zijn zieke zoontje Noah. Heel wat fans denken dat papa Michael deze single schreef om zijn zoon een hart onder de riem te steken.

Ongeveer drie maanden geleden maakten Michael Bublé en zijn vrouw Luisiana Lopilato bekend dat hun driejarig zoontje Noah leverkanker heeft. De kleine man vocht dapper terug en momenteel herstelt hij goed.

Michael nam tijdens deze vreselijke periode een muzikale pauze en annuleerde al zijn afspraken om zijn zoontje te steunen. En nu Noah aan de beterhand is, lanceerde de zanger een nieuwe – krachtige – single met een videoclip. In de clip van ‘I Believe In You‘ zien we een kleine jongen die een meisje leert kennen, hun liefde bloeit open en jawel, de twee worden samen oud. Verschillende fans van Michael denken dat dit lied een boodschap is voor de dappere Noah. Wij vinden de nieuwe single vooral geslaagd!

Lees ook: