Wauw: Mattie en Marieke gaan voor droombruiloft

‘Ja. Wij willen’

Bij het onthullende filmpje is te lezen: ‘Wil je graag trouwen maar is het er nog niet van gekomen en heb je onze hulp nodig? Dan is daarop ons antwoord: ‘Ja. Wij willen.”💍 Tijd voor #MattieMariekesWeddingInAWeek!’ Meld je snel aan in de #linkinbio.’ Ze gaan dus niet samen trouwen, al was Marieke wel even in de war. Want ja, zo in een jurk en voor het altaar voelt het allemaal toch wel heel echt. Maar die kus? Die gaat er niet komen.

Beeld: ANP | Bron: Story