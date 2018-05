Georgina Verbaan is helemaal klaar voor de zomer met een gloednieuw kapsel. De actrice heeft de schaar in haar lokken laten zetten en deelt het eindresultaat op social media.

Georgina heeft haar lokken de afgelopen jaren lang gehouden, maar nu vindt ze het tijd voor iets anders. Ze wisselt haar lange haar in voor een bobkapsel. Haar fans zijn erg te spreken over Georgina’s nieuwe look. ‘Super leuk kapsel! Staat je goed,’ reageert een volger op social media.

Relatiebreuk

De actrice is wellicht ook toe aan een nieuw kapsel door haar recente relatiebreuk met reclameman Bram van Leeuwen. Georgina en Bram waren ruim twee jaar een setje. In april 2016 bevestigde de actrice dat zij en Bram een relatie met elkaar hadden. Afgelopen maart strandde de relatie in goed overleg.

Doei Een bericht gedeeld door Georgina Verbaan (@gverbaan) op 14 Mei 2018 om 4:32 (PDT)

Voor

Een bericht gedeeld door Georgina Verbaan (@gverbaan) op 15 Mei 2018 om 12:00 (PDT)

Na

Merci @marrietgakes! ☀ Een bericht gedeeld door Georgina Verbaan (@gverbaan) op 14 Mei 2018 om 7:10 (PDT)

