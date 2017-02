Wauw: Freek Vonk gaat beelden van haaienbeet uitzenden

In een update op Instagram heeft bioloog Freek Vonk laten weten dat hij van plan is om de beelden van zijn ‘ontmoeting’ met de haai te gaan uitzenden in zijn nieuwe serie. Hij zegt: ‘We hebben trouwens alles gefilmd. Die beelden gaan we gewoon gebruiken in de serie. Ik heb ze al uitgebreid geanalyseerd met Dr. Samuel Gruber van Sharklab, een van de belangrijkste haaienwetenschappers. Ik zal in de serie zelf uitgebreid uitleggen wat er is gebeurd en waarom!’

De tv-bioloog herstelt gelukkig goed. Het is inmiddels drie weken geleden dat hij door een Caribische rifhaai werd gebeten en met een traumahelikopter naar Miami moest worden gevlogen. Inmiddels is Freek weer gewoon thuis en zijn de hechtingen uit de wond. Hij heeft zelfs al weer voorzichtig kunnen sporten.

Over zijn herstel schrijft hij: ‘Ik moet alleen nog even wachten met duiken en het trainen van mijn biceps. Het gevoel in mijn huid is nog niet terug. Ik kan op de gebeten arm geen kippenvel krijgen en ik zweet daar niet tijdens het sporten. Maar naar alle waarschijnlijkheid komt dat allemaal wel weer goed! Ik heb dikke pech gehad dat ik ben gebeten, maar veel geluk met de beperkte schade en het herstel. De littekens zijn schitterend geworden! Of niet soms? 😆’

Freek vindt het wel heel belangrijk om te benadrukken dat de beet zeker niet door hem uitgelokt werd, maar dat het ook niet de schuld van de haai was. Het was een bizar incident en pure pech. De interesse van de bioloog voor haaien is door het incident gelukkig niet minder geworden. Sterker nog: hij is nu zelfs nog meer door de beesten gefascineerd. Hij zegt: ‘Ik heb geen seconde gedacht dat ik niet meer met haaien zou willen duiken. Ik hou van ze. En ik ga natuurlijk door met het maken van de serie ‘Freek naar de haaien’ voor BNN-VARA! Die titel heeft nu wel een extra lading gekregen, haha! 😆 De productie heeft alleen wat vertraging opgelopen, de serie komt waarschijnlijk in het najaar op de buis.’

Bij zijn bericht deelde Freek ook een aantal foto’s van de haaienbeet. Bekijk ze hieronder: