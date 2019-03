Wauw! Dochter Courteney Cox zingt een nummer met Snow Patrol

Coco Cox, de 14-jarige dochter van Friends-actrice Courteney Cox blijkt aardig goed te kunnen zingen. Tijdens een miniconcert van Gary Lightbody, de zanger van Snow Patrol, kreeg Coco de kans om een nummer mee te zingen.

Chasing Cars

Courteney deelde op Instagram een filmpje waarin we haar dochter een stukje van de hit ‘Chasing Cars’ mee zien zingen. En goed ook! Helaas stopt het filmpje al snel nadat Coco begint met zingen. “Ik vind het geweldig Coco en Gary samen te zien zingen”, schrijft mama Courteney op Instagram.

Chords2Cure

Het concert vond plaats op een benefietavond van de organisatie Chords2Cure, waar geld werd ingezameld voor onderzoek naar kanker bij kinderen. “Ik ben zo dankbaar dat Gary de tijd heeft genomen om op te treden voor Chords2Cure“, aldus Courteney Cox. Andere artiesten die die avond een klein optreden gaven, waren Drew Brown van OneRepublic en Zac Barnett van American Authors. Ook zij zongen samen met een tiener.

Familie Cox

Courteney heeft haar dochter Coco samen met haar ex-man en acteur David Arquette. Het stel was getrouwd sinds 1999 en kondigde 11 jaar later hun scheiding aan. Inmiddels is ze verloofd met Johnny McDaid (42), de gitarist van Snow Patrol. De combinatie van haar dochter Coco en de zanger van Snow Patrol was dus niet geheel toevallig.