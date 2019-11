Is-ie huisvader? Heeft-ie een kerstballenfabriek? Eíndelijk weten we het: dít werk doet Bas Smit

Bas Smit en Nicolette van Dam waren woensdagavond te zien in het programma Rooijakkers over de vloer. Daar gaf Bas eíndelijk antwoord op die ene prangende vraag: wat doet hij nou eigenlijk voor werk?

Iédereen wil het weten, check Google maar

Nicolette kennen we natuurlijk van haar vele televisieoptredens, zowel als actrice als presentatrice. Haar man Bas Smit was ook ‘ineens’ bekend, vooral van zijn grappige filmpjes op Instagram. Maar wat Bas voor de kost doet, was tot nu toe niet duidelijk. Sterker nog: Nederlanders vroegen zich dit zo massaal af, dat als je bij Google ‘wat voor werk doet’ intypt, de naam ‘Bas Smit’ als eerste opduikt. Na het intypen van ‘Bas Smit’ is het woord ‘werk’ de allereerste suggestie. We zijn dus allemaal stiknieuwsgierig naar waar Bas Smit z’n centen mee verdiend, en of-ie überhaupt wel geld inbrengt. Het ongetwijfeld niet beroerde salaris van zijn vrouw maakt het immers prima mogelijk om huisvader te zijn. Niks mis mee.

Bas is goed met z’n ‘beurs’

Bas zelf vindt het hilarisch dat zoveel mensen zich dit afvragen – dat is het natuurlijk ook #hóedan. Aan Art legt hij uit hoe de vork in de steel zit: “We ondernemen heel veel samen. Van oorsprong ben ik begonnen als beurshandelaar. Daarna ben ik in het vastgoed gegaan, tot 2017. En daarna ben ik gaan investeren in jonge bedrijven en jonge talenten.”

Diverse ondernemingen

Als hij wat van zijn ondernemingen opnoemt, wordt duidelijk dat zijn werk behoorlijk divers is: “Wij hebben The Healthy Snackbox, we zijn zelf een snack aan het ontwikkelen, we hebben een bedrijf voor video-wenskaarten, we hebben een vending machine-bedrijf…” Hij legt uit: “We hebben in alle bedrijven professionals om ons heen die er heel veel verstand van hebben.” Daarnaast doen Bas en Nicolette veel voor goede doelen. Zo verkoopt Bas bijvoorbeeld kerstballen met zijn hoofd erop voor het Prinses Máxima Centrum.

Serieuze grap

Dat laatste begon eigenlijk als grap. RUMAG testte een nieuwe textielprinter met Bas’ afbeelding en deelde het resultaat op social media. Al snel meldden de eerste geïnteresseerden zich. Toen BN’ers als Lil’ Kleine het shirt begonnen te dragen, ging het hard. Bas vond wilde absoluut geen geld verdienen aan zijn eigen hoofd, dus besloot de t-shirts voor een goed doel te gaan verkopen. Dit jaar wordt de actie herhaald, maar dan met hilarische versiering voor in de boom.

Bekijk hier de hele aflevering terug.

Bron: Libelle | Beeld: ANP