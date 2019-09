Wat?! Temptation’s Roger verloofd met nieuwe liefde

Als je al niet had verwacht dat Roger en Laura uit Temptation Island uit elkaar gingen, had je dít waarschijnlijk al helemaal niet verwacht. Niet alleen zijn de twee niet meer samen -ondanks hun vlekkeloze en ijzersterke deelname aan het programma- maar nu is Roger dus ook nog eens met iemand anders verloofd! Wij snappen er niks meer van.

Laura wordt sinds de break-up continu lastiggevallen met berichtjes over haar ex. Dit zijn voornamelijk berichtjes met vragen over wat Roger nu zoal doet, maar donderdagavond kreeg ze een wel heel bijzonder berichtje: ze werd door een fan geattendeerd op ‘de verloving van Roger’. Daar zit Laura nou niet echt op te wachten.

Volger

Via Instagram kreeg Laura een berichtje met daarin de melding van Roger verloofd zou zijn: “Ik vind het heel apart dat Roger nu al verloofd is met die dame”. Hoe de volger aan die informatie komt, laat ze dan weer niet weten. Laura besloot hierop dat het klaar was met dit soort berichtjes. Ondanks dat we Laura en Roger namelijk kennen als koppel, betekent dit niet dat volgers voor alle vragen over Roger bij haar terecht kunnen.

Stories

“Ik snap niet dat mensen mij dit maar steeds opnieuw en opnieuw komen vragen. We hebben al aangegeven dat we nu gewoon vrienden zijn, dus als je nieuwsgierig bent wat Roger nu doet, wat zijn volgende stappen zijn, wie zijn nieuwe vriendin zou zijn of niet, of hij verloofd is: hij heeft ook een account! Het is echt zo radeloos dat jullie mij die vragen stellen of via mij iets proberen te weten te komen. Als je nieuwsgierig bent wat Roger allemaal doet, vraag je dat lekker aan hem”, zo schrijft Laura in haar Instagram Stories.

Bron: show | Beeld: RTL