Wat ’n nachtmerrie: Paris Hilton raakt verlovingsring van twee miljoen euro kwijt

De hotelerfgename is zich gisteravond doodgeschrokken. Haar enorme diamanten verlovingsring van maar liefst twee miljoen euro was ineens foetsie. De oorzaak? Paris ging net even iets te hard los op de dansvloer in een club in Miami. De ring vloog vervolgens zo door de ruimte heen en dus brak er heel even complete paniek uit.

Lees ook: Naakte Paris Hilton: deze foto symboliseert dat ik ga trouwen

Ja, heel even maar, want lang duurde het niet voordat de ring opdook. Toch was de blondine in alle staten en was ze zichtbaar hysterisch. Haar beveiligers en verloofde Chris Zylka wisten dan ook niet hoe snel ze op zoek moesten naar Paris’ grote trots. ‘Er werd naarstig gezocht. Mensen kropen over de vloer, onder de tafels, keken onder de voeten van andere bezoekers en onder stoelen’, aldus een ooggtuige aan Page Six.

Huilbui

Maar ook toen de peperdure verlovingsring uiteindelijk in een champagnekoeler werd teruggevonden – ja, je verzint het niet – kon de aanstaande bruid niet stoppen met huilen. Pas toen de ring weer netjes aan haar tengere vinger werd geschoven, werd Paris weer langzaam wat rustiger. En dus kon de avond gewoon weer doorgaan. Met ring. En uitgelopen mascara…

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: AD Beeld: ANP