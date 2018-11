Wat een lieve foto: familieman Xander de Buisonjé met zijn kids

Op de foto is Xander te zien die met zijn kinderen op de bank zit. ‘Dit is nou wat je noemt een rijk mens!’ schrijft ze erbij. Dat Xander vader is van drie kinderen, kan hem nog steeds verbazen. Sem, zijn oudste, werd geboren toen hij 29 was. Dat had hij niet gepland, dat liep gewoon zo, geeft hij aan.

Bewuster

De geboorte van zijn jongste dochter Céla-Lynn heeft hij anders beleefd. Zij werd in 2017 geboren bij een Amerikaanse draagmoeder. Xander was toen 43 jaar en zegt dat hij het vaderschap nu anders ervaart: ‘Ik maak het allemaal bewuster mee. Want sinds Céla-Lynn weten wij als geen ander: kinderen neem je niet, die moeten je gegeven zijn’.

En nog meer gezinsgeluk:

