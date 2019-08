Het is donderdag 8 augustus 2019 en Sylvie Meis is weer in het nieuws. Is ze verloofd? Is ze weer single? Is de vlam van de week weer ingeruild? Nee. Vandaag is haar opmerkelijke ‘ochtendritueel’ hét onderwerp van gesprek.

Wakker worden, Syl!

De presentatrice en glamourdiva deelde gisteren een video in haar Instagram Stories waarin ze naar een spiegel loopt. Naar eigen zeggen is ze net wakker. “Wake up, Sylvie, wake up”, klinkt het in de video. Terwijl ze dat zegt, slaat ze zachtjes op haar wangen om zichzelf wakker te maken. Het korte fragment – dat nogal abrupt eindigt – is afkomstig uit een elf minuten durende Instagram TV-video waarin Syl laat zien “wat ze als allereerste doet zodra ze wakker is”.

Trending topic

Op Twitter raken ze er niet over uitgepraat: de hashtag #Sylvie is op dit moment zelfs trending topic. De opmerkelijke en ietwat lachwekkende (haha) video wordt massaal nagedaan door melige types die geen bal geloven van ‘het net wakker zijn’ van Syl.

Wat een heerlijk gevoel… Thanks Sylvie pic.twitter.com/UUVcxuVrzV — Gerry van Campen (@gerryvancampen) August 8, 2019

Na Sylvie Meis deel ook ik – op veler verzoek natuurlijk – mijn Morning Beauty Routine! Products used: H2O van @waternet #goedemorgen #werbung #ad pic.twitter.com/cs0nEv10Sg — Fre Dittrich (@fredittrich) August 8, 2019

Komt zij zo uit bed? pic.twitter.com/bpeLplxOQY — Martin Verhaal 🏛 (@martharris) August 7, 2019

Wakker worden … Sylvie Meis Style! pic.twitter.com/P7wTqKrRIF — Roy Sonneveld (@roysonneveld) August 8, 2019

Dusss…

