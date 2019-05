Update! Manager Yolanthe: geen verzoening met Wesley

Oké, er is nooit sprake geweest van een officiële scheiding, maar dat Wesley en Yolanthe in een huwelijkscrisis zitten, dat weet heel Nederland. Toch lijken de twee weer open te staan voor een verzoening. Ze gaan zelfs weer samenwonen, of toch niet? Manager Yolanthe brengt opheldering. Een bekende van de familie laat weten dat de problemen die er waren tussen het stel, nu opgelost lijken te zijn. ‘De irritaties zijn uitgepraat, de ruzies tijdens lange en intieme gesprekken bijgelegd en de twee zien de toekomst weer zonnig in.’

Bij elkaar

De bron vertelt dan ook: ‘Wesley nam ons in vertrouwen. Hij zei: “Wat niemand nog weet, is dat Yo en ik weer bij elkaar komen. We gaan niet scheiden. We zijn eruit, we hebben lange gesprekken gehad en we willen allebei samen door. Er zijn dingen fout gelopen, dat zien we zelf ook in. Daar willen we aan werken en oplossingen voor vinden. We zijn te veel zonder elkaar geweest. Dat moet niet. We gaan ook weer samenwonen!’’’ Dat klinkt veelbelovend…

Lees ook:

Geen ruzie

Volgens deze insider hebben de twee dan ook nooit ruzie gehad, maar zijn er wel wat dingen voorgevallen die nog niet vergeven en vergeten zijn. ‘Er zijn een paar dingen gebeurd waarover ze tegen ons zwijgen. Dit is iets tussen hen, wat ook nooit naar buiten zal komen. Ze zijn klaar om die ellendige tijd af te sluiten en opnieuw te beginnen. Sámen, dat is toch wel heel bijzonder!’ Wes en Yo willen dan ook zo snel mogelijk weer onder één dak gaan wonen. Maar eerst gaan ze samen op vakantie, met het hele gezin. ‘Daar gaan ze dan uitgebreid vieren dat het allemaal toch weer goed is gekomen.’

Niks van waar

De manager van Yolanthe, Xenia Kasper, laat weten dat er niks waar is van deze berichten. ‘Ik kan niets bevestigen, maar er is niets veranderd aan de situatie’, reageert ze. ‘Ze zijn nog steeds uit elkaar’, aldus Xenia.

Gevalletje wordt vervolgd!

Bron: Story.nl | Beeld: ANP