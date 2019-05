Wait, what? Betekent dit dat Jughead niet meer te zien is in Riverdale?

Afgelopen donderdag was een verdrietige dag voor Riverdale-fans, want de laatste aflevering staat nu op Netflix. Als je de aflevering al gezien hebt, weet je dat-ie nogal schokkend eindigde. Let op: lees niet verder als je nog niet wilt weten wat er gebeurde…

Tijdens een eerder interview vroeg Jimmy Fallon of Cole alvast iets kon verklappen over het tweede deel van seizoen 3. Waarop Cole met een serieus gezicht reageerde: “Ik ga dood.” Toen leek het erop dat het een grapje was, maar niet is minder waar, blijkt nu.

Gaat Jughead dood?

Het lijkt erop dat Jughead niet meer te zien zal zijn in seizoen 4. Aan het einde van de laatste aflevering zien we Betty, Archie en Veronica halfnaakt en onder het bloed om een kampvuur staan. “We moeten al hun kleren verbranden, ook Jugheads muts,” zegt Betty. “We wassen het bloed af in de vijver. Na vanavond praten we hier nooit meer over. Niet met elkaar. Niet met onze ouders. Met niemand. We maken ons examenjaar af, we slagen en we gaan onze eigen weg. Dit is de enige manier dat we niet gepakt worden.” Wat is hier aan de hand? Een seizoen zonder Jughead en zijn muts is geen Riverdale meer, toch?

Of toch niet?

Roberto Aguirre Sacasta is een van de makers van de hit-serie en laat aan Entertainment Weekly weten dat het een klassieke horrortechniek is. De vier vrienden hebben een misdaad gepleegd waar ze vanaf moeten komen. Op de vraag of Jughead dood is reageert hij niet echt, maar hij laat wel weten dat hij in gevaar is en dat de fans zich zorgen moeten maken.

To be continued…

