Waarom iedereen het over de Oscar-date van Ryan Gosling heeft

La La Land-acteur Ryan Gosling en zijn vrouw Eva Mendes verschijnen maar heel zelden in het openbaar. Veel mensen hoopten echter dat het stel deze keer toch samen op de rode loper zou staan nu Ryan Gosling genomineerd was voor beste mannelijke hoofdrol in de film La La Land. Maar tot grote verrassing van zijn fans verscheen Gosling met een blonde dame aan zijn zijde bij de Oscars. Who’s that girl?

Ryan Gosling liep alleen over de rode loper, maar toen hij plaatsnam in de zaal bleek de stoel naast hem gereserveerd te zijn voor een blonde vrouw met een zeer verleidelijke jurk. Natuurlijk werd er direct druk gespeculeerd. Is er trouble in paradise voor Ryan Gosling en Eva Mendes? Op Twitter werd direct druk ge-tweet over wie de vrouw zou kunnen zijn:

That lady next to Ryan Gosling is not his wife and her boobs are outta control. — Madi Rose (@Madixoxolynn) February 27, 2017

who is boobs mcgee that’s with ryan gosling? #Oscars — Babe Ruthless. (@NYCadventuress) February 27, 2017

Who is the boobs sitting next to Gosling? Give him his Eva. — MaryMary (@MaryWallYall) February 27, 2017

De mysterieuze blonde vrouw bleek echter niemand minder dan de zus van Ryan Gosling te zijn: Mandi Gosling.

Just found out the boobs by Gosling is his sister and now I feel a little awkward. — MaryMary (@MaryWallYall) February 27, 2017

Ryan Gosling introducing these random people to his sister. This is hilarious. I adore him. My BFF Eva got a good one! #Oscars — Diana Rissetto (@Dianecdotes) February 27, 2017

Het was trouwens niet de eerste keer dat de acteur zijn familie meenam naar de uitreiking van de begeerde gouden beeldjes. Tien jaar geleden nam hij ook al zijn moeder en zus mee naar de Oscars.

