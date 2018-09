Waarom iedereen denkt dat Justin Bieber en Hailey Baldwin al getrouwd zijn

Begin juli maakten zanger Justin Bieber en model Hailey Baldwin hun verloving bekend. De twee kennen elkaar al jaren, maar hebben pas sinds kort een relatie. Afgelopen donderdag leek het er even op dat Justin en Hailey al in het geniep getrouwd waren. Zo werd het stel gezien bij een rechtbank in New York waar huwelijkscertificaten worden uitgeschreven.

Al snel begon de geruchtenmolen flink overuren te maken en diverse bronnen claimden te weten dat het Hollywood-koppel al voor de wet getrouwd zou zijn.

Niet getrouwd

Niets van waar, volgens Hailey, die gisteren op Twitter op de geruchten reageerde. ‘Ik begrijp waar de geruchten vandaan komen, maar ik ben nog niet getrouwd!’, schreef het model. Ook deelde ze een post met dezelfde boodschap op Instagram Stories. Justin heeft daarentegen nog niets gezegd over een eventuele vervroegde bruiloft.

Emotioneel

Volgens Amerikaanse entertainmentwebsite TMZ was het bezoekje aan de rechtbank wel een emotioneel moment voor het koppel. Zo zou Justin volgens ooggetuigen huilend tegen Hailey hebben gezegd dat hij niet kan wachten om met haar te trouwen. Als Justin en Hailey daadwerkelijk een huwelijkscertificaat hebben ingediend, zal het niet lang meer duren voordat de twee zich met elkaar in het echt verbinden. Zo’n certificaat is namelijk zestig dagen geldig, wat betekent dat hun bruiloft tussen nu en ongeveer half november kan plaatsvinden. Spannend!

