Om Beaus van te worden: 4 x waarom ‘Beau’ veel hogere kijkcijfers verdient

Beau van Erven Dorens blijft moeite hebben de kijker in te pakken met zijn latenighttalkshow ‘Beau’. Maandagavond stemden slechts 280.000 mensen af op het RTL 4-programma. Nooit eerder trok Beau zo weinig bekijks, en daar balen wij misschien nog wel harder van dan Beau zelf.

Je wilde Beau, dan moet je kijken ook

Want als íemand het verdient om grote successen te boeken met een talkshow, dan is het Mr. van Erven Dorens wel. Alleen al om het feit dat heel Nederland zo’n beetje schreeuwde om Beau op de late avond toen Tan en Twan in het verdomhoekje belandden, maar nu het eindelijk zover is, men het laat afweten.

Schrale troost

De dagelijkse show ging begin deze maand van start met 650.000 kijkers, een week later was dat aantal al bijna gehalveerd. Schrale troost voor Van Erven Dorens is dat zijn voorganger het nog slechter deed. Twan Huys trok op zijn dieptepunt met RTL Late Night slechts 188.000 kijkers. Het kijkcijferdieptepunt van Humberto Tan lag op 297.000 kijkers.

‘Klotige kijkcijfers’

Van Erven Dorens zelf zei in de Coen & Sander Show van Radio 538 dat hij probeert de kijkcijfers links te laten liggen. “Maar je ontkomt er niet aan elke ochtend die kloterige cijfers te bekijken. De ene keer valt het mee, de andere keer valt het tegen.”

Ondersteuning van Jinek

In de hoop het tij te keren, heeft RTL 4 Eva Jinek – dé ster van de NPO – aangetrokken. Zij verzorgt vanaf januari afwisselend met Beau de latenightshow van de commerciëlen. Deze week is ze voor het laatst te zien op NPO 1. Maandagavond stemden 850.000 mensen af op Jinek, waarmee ze op de negende plek in de kijkcijferlijst staat.

Je weet niet wat je mist…

We gokken dat de komst van Jinek de cijfers van RTL sowieso op gaat krikken. Maar het is meer dan onterecht dat Beau nu zo hard moet vechten voor het bestaansrecht van zijn show, terwijl iedere niet-kijker écht een vermakelijk, mooi en inhoudelijk programma mist.

…maar wij praten je wel even bij

Om Beau – opnieuw – een hart onder de riem te steken, somt Flair even alle pluspunten van de presentator en zijn nieuwe show op. Speciaal voor al die Netflix- en Videoland-verslaafden die bijna zijn vergeten wat lineaire televisie is. Mensen, series bingen is ook niet alles.

1. Een oprechtere presentator bestaat niet

Van op live televisie in tranen uitbarsten of niet verbloemen dat-ie zo nerveus als sprinkhaan, tot zijn eigen show en zelfs zender afzeiken, Beau doet het gewoon. De presentator lijkt altijd trouw te blijven aan zichzelf en zul je zelden betrappen op een niet gemeende uitspraak of actie. Zijn interesse (of – haha – desinteresse) is altijd oprecht en dat levert mooie tv op.

2. Eíndelijk een minder stijve bende

Allemaal leuk en aardig, zo’n veredelde eettafel met een talkshowhost aan het hoofd en een half dozijn gasten eromheen. Maar het mag toch allemaal best een stukje spannender anno 2019? Beau zit dan wel aan (iets te klein) bureau, maar naast hem staat en gezellige bank waarop zijn gasten plaatsnemen. Een beetje meer a la Amerikaanse talkshows, a la Oprah, één van de eerlijkste tv-persoonlijkheden van de Verenigde Staten. Beau-prah. Mooi toch?

3. Dynamischer wordt het niet

Natuurlijk, een latenighttalkshow draait om goede gesprekken. Maar een beetje gekkigheid hier en daar moet kunnen. Met een bekende YouTuber een balkon beklimmen (handig was anders, met die lakleren puntschoenen) of even een bruine kroeg je studio in rijden voor een ‘goed gesprek aan de bar’? Heerlijk. Verrassingsgasten uit een hele foute neptaart laten springen, of zelf met politieke gasten op de bank niet altijd even politiek correct uit de hoek durven komen. Love it. En van een goede dosis zelfspot is ook nog nooit iemand slechter geworden.

4. Veelzijdigheid op elk vlak

In iedere uitzending van Beau is de inhoud in evenwicht. Zwaardere onderwerpen en luchtige items worden dikwijls gecombineerd in een uitzending, maar waar Beau nou beter in is, zouden we niet kunnen zeggen. Of hij nu de moeders van de vorig jaar vermoordde Romy en Savannah voor zich heeft, of Big Brother’s Ruud naar aanleiding van het twintigjarig jubileum van de realityshow; ieder interview is goed. En af en toe zelfs nog een nummertje zingen, al dan niet met een professioneel zingende gast? Je moet het maar durven.

Beau is iedere werkdag om 22.30 uur te zien op RTL 4. Kijken!

Bron: ANP, Flaironline | Beeld: Still