Dit vindt de vrouw van Steven van bijzondere vriendschap met Dominique in ‘Expeditie Robinson’

Al een aantal weken lijken onbekende deelnemer Dominique en ‘Braboneger’ Steven Brunswijk naar elkaar toe te trekken. Ze worden zelfs zo close, dat veel mensen zich afvragen of er écht niet meer speelde tussen de twee op het eiland.

Zo deden ze de bekende Dirty Dancing-scène na in het water, waarbij Steven per ongeluk iets te dicht bij Dominique haar borsten greep. En ook op winnaarseiland leek het wel een romantisch uitje. Toch had Brunswijk op dat moment gewoon een hoogzwangere vrouw thuis zitten met al twee kinderen.

Niet leuk

Kiki van het platform Amayzine vraagt Steven de hemd van het lijf over deze innige ‘vriendschap’ Hierop reageert hij: ‘Ja, mensen worden dan opeens heel creatief, hé. Er was niet zoveel.’ Toch was zijn vrouw er op zijn zachtst gezegd niet heel blij mee om deze beelden te zien van haar vent. ‘Ze vond het niet echt leuk om te zien. Maar later zei ze ook: “Het is een spel, ik snap het ook wel”.’ Wel geeft Steven toe dat hij een enorme klootzak kan zijn, máár hij is ook echt wel lief.

Bron: Grazia.nl | Beeld: ANP