Wat een prestatie! Vrouw Steven Brunswijk in vier maanden tijd maar liefst 20 kilo afgevallen

Steven Brunswijk kan niet omschrijven hoe trots hij is op zijn vrouw. Ayla is namelijk in vier maanden tijd maar liefst 20 kilo afgevallen. Van die transformatie deelt de voormalig ‘Expeditie Robinson’-deelnemer een aantal voor- en nafoto’s. En het valt niet te ontkennen: wat een verschil!

Lees ook: Dit vindt de vrouw van Steven van bijzondere vriendschap met Dominique in ‘Expeditie Robinson’

‘Effe laten zien hoe trots ik op mijn vrouwtje ben!’, schrijft Steven – ook wel bekend als cabaretier Braboneger – bij de collage. Daarbij meldt hij dat zijn geliefde in vier maanden tijd haar zwangerschapskilo’s is verloren én heeft hij een boodschap aan ‘iedereen die alsmaar smoesjes heeft’ om af te vallen. ‘Het is 2019 dus gas erop!’

Drie kinderen

Toen Steven op een onbewoond eiland zat voor ‘Expeditie Robinson’, had hij een hoogzwangere vrouw met twee kinderen thuis zitten. In augustus is zijn derde kind, dochter Naleya Jazz, ter wereld gekomen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP, Instagram