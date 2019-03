Zien: zó ziet de vrouw van ‘Wie is de Mol?’-finalist Nielson eruit

Zaterdagavond is het eindelijk tijd voor de ontknoping van ‘Wie is de Mol?’ 2019. Een van de finalisten is Nielson, die al ruim twee jaar getrouwd is met Hanna Verduijn.

Van Beauty & the brains tot Sexy als ik kans en IJskoud: de hits van Nielson kunnen we ondertussen dromen. Zijn vrouw staat daarentegen wat minder in de schijnwerpers.

Getrouwd

Vooraf was het huwelijk niet aangekondigd, maar eind zomer 2016 gaven de jeugdliefdes elkaar het jawoord. Bij hun trouwfoto plaatste de zanger op Instagram: “Vanaf nu is 2 september 2016 de belangrijkste datum in mijn leven. Op deze prachtige dag ben ik getrouwd met de beauty & de brains! Negen jaar lang was Hanna mijn vriendin en nu mag ik haar mijn vrouw noemen. Ik ben nog nooit ergens zo trots op geweest!” De twee wonen samen met hun hond in hun huis in Dordrecht.

IJskoud

Inmiddels is het stel al bijna 12 jaar samen en dolgelukkig met elkaar. Maar dat laatste is niet altijd zo geweest. Zijn liedje IJskoud gaat dan ook over een moeilijke tijd in het leven van Nielson, waarin Hanna hun relatie verbrak. “Ik ben toen heel diep gegaan”, vertelde hij eerder aan BuzzE. “Ik heb machteloos in mijn eentje over straat lopen zwerven en kon alleen maar hopen dat het goed kwam.”

Beeld: ANP, Instagram