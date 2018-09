Vrouw Nick Carter verliest kindje na zes maanden zwangerschap

De vrouw van Nick Carter heeft na een zwangerschap van zes maanden een miskraam gehad. De Backstreet Boy-zanger is er kapot van, schrijft hij op Twitter.

Gebroken hart

“Ik keek er echt naar uit om haar over drie maanden in mijn handen te hebben. Mijn hart is gebroken”, aldus de 38-jarige Nick. Hij en zijn vrouw Lauren zijn al ouders van een tweejarig zoontje: Odin.

Doorzetten

Nick toert momenteel solo door Zuid-Amerika en Mexico. Bijna had hij zijn concert van maandag in Lima afgezegd. “Ik denk niet dat ik vanavond kan spelen, sorry Lima”, schreef hij eerst. Later bedacht hij zich. “Het zal moeilijk worden, maar voor de liefde van mijn fans hier in Lima zal ik vanavond optreden.”

God give us peace during this time. I really was looking forward to meeting her after 3 months. 😢. I’m heart broken. — Nick Carter (@nickcarter) September 10, 2018

I don’t think I can perform tonight. I’m sorry Lima. — Nick Carter (@nickcarter) September 10, 2018

This will be hard, but for the love of my fans here in Lima I’ll be on the stage tonight. — Nick Carter (@nickcarter) September 10, 2018

Dit bericht bekijken op Instagram Dr. Feelgood Een bericht gedeeld door Lauren Kitt Carter (@laurenkittcarter) op 5 Aug 2018 om 11:58 (PDT)

