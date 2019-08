Vrouw Jim Bakkum overspoeld met complimenten na delen bikinifoto: ‘Wat een lijf!’

De vakantie zit er bijna op en dat is des te meer reden voor Jim Bakkum (32) en zijn geliefde Bettina Holwerda (40) om er nog even optimaal van te genieten. De twee delen het ene na het andere zonnige kiekje, en het is wederom een bikinifoto van de moeder van drie die de meeste complimenten oplevert.

Op een gloednieuwe foto van Bettina is te zien hoe ze in een wit setje over het strand flaneert. Verder maakt de musicalster er geen woorden aan vuil; ze plaatst er alleen een zonnetje en een bikini bij.

Bekend Nederland

Wat haar bekende volgers alles behalve ontgaat, is hoe geweldig de vrouw van Jim eruit ziet. “Jij mooie vrouw!”, complimenteert Koffietijd-presentatrice Quinty Trustfull. Froukje de Both kan het ook niet laten om een reactie achter te laten. “Wauw!”

Geheim

Bij fans van het stel lonkt slechts één vraag. “Hallo, drie baby’s… wáár zaten die?”, luidt een van de reacties. Een ander doet er al spottend nog een schepje bovenop: “Huh? Zijn jullie kinderen geadopteerd? Hoe krijg je zo’n lijf na drie kids? Je ziet er geweldig uit, hoor!” En dat is niet de enige volger die zich afvraagt hoe Bettina alweer zo slank is. “Wat een lijf na drie kinderen en de jongste is een paar weken/maanden! Deel even je geheim zeg, wow.”

Lees ook

Gezin

Jim en zijn vrouw Bettina Holwerda leerden elkaar kennen achter de schermen bij de musical Grease en zijn sinds 2011 getrouwd. Samen heeft het stel drie kinderen: zoon Lux (6), en dochtertjes Posy (4) en Molly (5 maanden).

Beeld: ANP, Instagram