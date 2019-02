Op 4 februari zou Guusje Nederhorst, die in 2004 overleed aan de gevolgen van kanker, vijftig jaar zijn geworden. Lucy, de vrouw met wie Dinand Woesthoff na de dood van de actrice trouwde, stond gisteren stil bij de geboortedag van Guusje.

‘We denken aan je vandaag, maar dat is niets nieuws’, schrijft Lucy bij een tweetal foto’s waarop Leia Guusje, de dochter van Dinand en Lucy, te zien is. ‘We dachten gisteren ook aan je, en de dagen daarvoor ook. Ik denk in stilte aan je en spreek je naam vaak uit. Prachtige herinneringen hebben we, net als jouw foto in een lijstje. Je bent niet meer bij ons, maar voor altijd in ons hart. Happy birthday lieve Guusje.’

Katja

Ook Katja Schuurman heeft een prachtig eerbetoon aan Guusje gebracht. ‘Lieve Guus, vandaag zou je 50 jaar zijn geworden. Iedereen die van je houdt denkt deze dagen extra veel aan je, met warme gevoelens en de nodige melancholie’, aldus de presentatrice. ‘Wat heb je veel moois achtergelaten. Ten eerste natuurlijk een prachtige zoon, een heus Woezel en Pip imperium, een fantastische stichting en heel veel vrolijke herinneringen. Dank je wel daarvoor.’

Bron: Libelle.nl | Beeld: ANP