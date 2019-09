Kersverse vrouw van Daley Blind deelt heerlijk beelden van babyshower

Op hun huwelijksdag afgelopen juni maakten voetballer Daley Blind en zijn long time lover Candy Rae Fleur bekend dat ze hun eerste kindje verwachten. Vorige week werd de mama in spé verrast door haar familie en vriendinnen met een grootse babyshower, waarvan ze zojuist een hele rits fijne beelden heeft gedeeld.

It’s all in the details

In een grote tuin met een groot gezelschap, tig ballonnen, roze en blauwe cowboyhoeden met ‘stijlvolle’ bontrandjes en een ellenlange tafel vol met zoetigheden en ander lekkers werd het feest gevierd. Uit de hashtags bij Candy’s post blijkt dat ze de shower the best vond en dat ze bijzonder onder de indruk was van haar verrassingsfeest en alle details.

Geslacht geheim

Het geslacht van het kindje houden Daley en Candy nog angstvallig geheim. Op de shower konden de gasten met de hoeden aangeven of ze ‘team pink’ of ‘team blue’ zijn, maar of zij na afloop uitsluitsel hebben gekregen, is niet bekend. ‘Wat zal het worden’, ‘een jongen of een meisje’, ‘afwachten’ en ‘verrassing’ valt er te lezen in weer een reeks hashtags.

Grootse onthulling

Wij verwachten een net zo grote surprise als de onthulling van de zwangerschap, waarbij Candy met een al behoorlijk buikje in haar bruidsjurk verscheen op de grote dag. Wat denk jij dat het wordt?

Dit bericht bekijken op Instagram I’ve had better moods with these types of temperatures ☀️ Een bericht gedeeld door Candy-rae Fleur (@candy.rae.fleur) op 31 Aug 2019 om 7:25 (PDT)

Bron: Instagram | Beeld: ANP