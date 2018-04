Dít is de vrouw achter het zwoele intro van ‘Temptatiooonnn’ Island

Bij het horen van ‘temptatiooonnn…’ weet je al hoe laat het is: tijd voor het hoogtepunt van week! Vandaag is het (yes!) weer tijd voor een nieuwe aflevering Temptation Island en we kunnen niet wachten om te zien waar het heengaat met de leugens van Mezdi, de liefdesexplosie van Tim en het verdriet van Deborah. Maar om even terug te komen op dat gefluister; vraag jij je ook niet steeds af wie er nou verantwoordelijk is voor dat zwoele begin van het programma?

Lees ook

Betekent deze foto dat Temptations Kevin en Chloë een setje zijn?

En het is…

Velen denken dat het Annelien Coorevits is, de ene helft van het presentatieduo van het programma, maar dat is níet het geval. VICE spoorde de dame in kwestie op, omdat ook zij benieuwd waren naar wie toch die waanzinnige sexy stem heeft.

Spycams

Het blijkt de Vlaamse Celine Vandenberghe (27). Zij is achter de schermen werkzaam bij het programma en bedient de zogenoemde spycams, de camera’s die de koppels en vrijgezellen in de smiezen houden tijdens hun (eventuele) nachtelijke avonturen.

Kom jij eens even hier…

Het intro was in eerste instantie door iemand anders ingesproken, maar omdat de makers van het programma daar tóch niet tevreden over waren, werd op het laatste moment besloten dat het opnieuw ingesproken moest worden. En wat doe je wanneer de tijd dringt? Juist, dan maak je het jezelf zo gemakkelijk mogelijk en kies voor iemand die toch al rondloopt bij de productie. Dat werd dus Celine.

Bekendste onbekende Belg

Een foto van Celine vinden blijkt een bijzonder lastige opgave (zo schittert de verkeerde Celine al dagen onder een artikel van RTL Boulevard), maar wij hebben het dankzij stevig speurwerk tóch voor elkaar gekregen om de juiste Celine (wiens opleiding en werk-cv op LinkedIn overeenkomen met de informatie die Celine deelde in het interview met VICE) te vinden. Klik hier voor haar foto.

En, vind je de stem passen bij wat je ziet?

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome.

Beeld: Hollandse Hoogte