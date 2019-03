Frank Dane wordt vader! Maar wie is eigenlijk de grote liefde van de radio-dj? Een tijdje geleden spotte Story hem met de dame in kwestie.

In zijn interviews en presentatieteksten laat Frank geen onderwerp onbesproken en neemt hij zelfden of nooit genoegen met een ontwijkend antwoord. Maar wanneer het Franks éígen privéleven betreft, is hij echter een stuk terughoudender. Een familiekwaal: ook Franks broer Robert Jensen liet nooit iets los over zijn leven buiten de tv-studio. Waar er over Robert al jarenlang wordt geroepen dat hij op mannen valt, liet Frank eerder al vallen dat hij bezet is. ‘Je mag best van me weten dat ik een vriendin heb. We zijn al een paar jaar samen en we zijn niet getrouwd.’ Haar naam wilde Frank echter beslist niet prijsgeven. ‘Dat vindt ze niet leuk.’

Brunette

Haar naam houdt Frank liever in het midden, maar Story wist haar wel op de gevoelige plaat vast te leggen. In de Amsterdamse Cornelis Schuytstraat, waar de sterrendichtheid het hoogst is in ons land, stapte deze mooie brunette bij Frank in de auto nadat ze eerst haar spullen in zijn kofferbak plaatste. De Radio 538-ster bleef zelf, weinig galant, achter het stuur zitten. Toen de dame eenmaal was ingestapt, gedroeg ze zich met Frank op een wijze die valt te duiden als ‘relationeel’.

Benieuwd hoe de vriendin van de radio-dj eruit ziet? Klik hier voor een foto.

