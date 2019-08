Donny van de Beek? Donny van de markt! Dít is zijn nieuwe (bekende) vriendin

De ene na de andere populaire Ajax-speler sloeg het afgelopen jaar een knappe vriendin aan de haak. Voor Donny van de Beek (22) was het echter enkel voetbal wat de klok sloeg, tot nu. De sympathieke, blonde middenvelder is verliefd en deelde dit weekend voor het eerst een foto van zijn nieuwe vlam op Instagram.

Dochter van voetballegende

De dame in kwestie is geen onbekende: de voetballer is als een blok gevallen voor Estelle Bergkamp (23), de dochter van voetballegende Dennis Bergkamp. Voor wie even vergeten is wie dat ook alweer was:

The love boat

Donny wil zijn verliefdheid niet meer onder stoelen of banken steken en deelde gisteren de eerste foto met Estelle. Daarop zijn ze samen innig op een boot te zien. Donny voorzag de foto enkel van een veelzeggend rood hartje.

Net aan?

Het is niet bekend hoelang de twee een stel zijn, maar de voetballer reageert al sinds begin deze maand met liefdevolle emoji’s onder Estelle’s Instagramfoto’s.

Lees ook

Dít zijn de knappe spelersvrouwen die duimen voor hun Ajax-mannen

Iedereen blij voor Donny

Het nieuws is geen verrassing voor de inner circle van Donny. Veel BN’ers reageren dan ook enthousiast op het feit dat hij zijn nieuwe relatie van de daken schreeuwt. ‘Yesssss,’ schrijft Mikky Kiemeney, de vriendin van Frenkie de Jong en goede vriendin van Estelle. Ook Matthijs de Ligt, Rossana Kluivert, Nicky Romero en Djarno Hofland laten van zich horen.

Dit bericht bekijken op Instagram ❤️ Een bericht gedeeld door Donny van de Beek (@donnyvdbeek) op 25 Aug 2019 om 10:01 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram lovely day with this beauty 💓💕 Een bericht gedeeld door Estelle Bergkamp (@estellebergkamp) op 28 Jan 2019 om 10:56 (PST)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: ANP | Beeld: ANP