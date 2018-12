Vriendin van Dave Mantel reageert voor het eerst op zijn plotselinge overlijden

Begin december werd het verdrietige nieuws bekend dat Dave Mantel (37) plotseling was overleden. Nu heeft zijn vriendin, Dapheny Oosterwolde, voor het eerst iets losgelaten over het grote verlies.

Lees ook: Ferry Doedens rouwt om overleden ‘GTST’-echtgenoot Dave Mantel (37)

Op haar Instagramaccount is een prachtige foto verschenen van het stel. ‘Iedereen die zijn medeleven heeft getoond bij het overlijden van Dave, willen wij via deze weg bedanken’, schrijft Dapheny erbij. ‘Wij hebben in alle rust afscheid mogen nemen van onze lieve Dave. Bedankt dat jullie hier zo respectvol mee om zijn gegaan.’

Begin 2016

De voormalig GTST-ster en ‘zijn’ Dapheny maakten begin 2016 wereldkundig een setje te zijn. Sinds afgelopen zomer woonden de twee samen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP, Instagram