Vriendin Dave Mantel openhartig over het grote verlies: ‘Elke ochtend als ik opsta, mis ik hem’

Vier maanden geleden werd Dave Mantel getroffen door een hartstilstand en overleed hij op 37-jarige leeftijd. In een openhartig interview vertelt zijn vriendin Dapheny Oosterwolde over het grote verlies en de intens moeilijke periode erna.

Aan Grazia vertelt Dapheny hoe graag ze oud was geworden met de voormalig GTST-acteur. “Dat was het plan. En kinderen krijgen. Ons huis hadden we een jaar voor zijn overlijden gekocht. We hebben vijf maanden verbouwd. Dat had Dave beloofd: ‘Ik ga een huis voor je bouwen.’ En dat heeft hij gedaan. Vanaf het begin zat het goed tussen ons.”

Spontane hartstilstand

“Dave was een tijdje ziek en moest vaak overgeven. Maar daar heeft zijn dood niets mee te maken”, vervolgt ze. “Het was een spontane hartstilstand. Ineens was hij er niet meer. Het enige wat ik nog helder heb, is de ambulancebroeder die voor me stond. ‘Gecondoleerd’, zei hij. De rest is een blur. Ik weet niet of ik heb gehuild of gegild of juist helemaal niks. Mijn ouders kwamen, zijn ouders en zijn beste vriend Thomas met zijn vriendin… iedereen is ook blijven komen. Vrienden vroegen of ik niet liever alleen wilde zijn. Maar nee, integendeel. Ik plan mijn dagen het liefst zo vol mogelijk. Ter afleiding wil ik dingen blijven doen. Ik weet zeker dat Dave dat ook had gewild.”

Groot gemis

Het gemis is enorm. “Elke ochtend als ik opsta, mis ik hem”, aldus Dapheny. “Als ik thuiskom, voordat ik in ons bed ga slapen… Dave is weg. Maar als ik heel eerlijk ben, is het nog steeds niet helemaal tot me doorgedrongen. Dat hij niet meer terugkomt. Ze zeggen dat de pijn slijt, dat het minder wordt. Maar daar ben ik nog niet. Ik leer nu te leven zonder hem.”

Een kleine troost is dat ze veel steun krijgt van haar omgeving. “Wat helpt zijn de mooie herinneringen en de steun die ik krijg van onze families en vrienden, van Dave’s collega’s en van zijn fans. En ik ben intens dankbaar voor de tijd die ik met Dave mocht door- brengen. Voor zijn liefde. Voor onze liefde voor elkaar. Ik hoor hem zeggen: ‘Dapheny, ook nu komt alles goed’.”

