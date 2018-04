Vriendin Avicii schrijft emotionele brief

De vorige week overleden Avicii had een relatie met model Tereza Kačerová. De twee hielden hun liefde geheim voor de buitenwereld maar de Tsjechische heeft het nu alsnog naar buiten gebracht. Op Instagram plaatste ze een lange emotionele brief aan haar vriend.

“Ik heb de afgelopen dagen gewacht om wakker te worden, gewacht op iemand die me zou zeggen dat dit een misselijke grap is, een vreselijke fout”, aldus Tereza over het overlijden van Tim Bergling, zoals Avicii echt heette. “Ik denk dat het idee dat ik je nooit meer zal zien nu pas begint door te dringen.”

Bewijs

Het model zegt dat ze Tims vrienden lastig viel en dat ze bewijs wilde hebben dat hij echt dood is. “Ik zocht op Google naar artikelen om te lezen of ze het fout hadden. Elke keer dat ik ‘RIP’ en ‘Avicii’ samen in een zin zag staan, of de datum van je overlijden, sloeg het bij mij weer in als een bom”, aldus Tereza.

“Ik was er altijd op gebrand om onze relatie buiten de schijnwerpers te houden, omdat ik wilde dat het alleen van ons was en ik geen behoefte had aan de gekte. Maar ik heb altijd gedacht dat wanneer ik het met de rest van de wereld zou delen, dat ik zwanger zou zijn van ons kind.”

Hartverscheurende video

Tereza deelde ook een filmpje waarin ze veel privéfoto’s van haar en Tim en haar zoontje Luka, die ze kreeg uit een eerdere relatie, laat zien. In een tweede hartverscheurende video is te zien hoe Luka verdrietig om Tim roept.

The brightest stars burn out the fastest. Een bericht gedeeld door Tereza Kačerová (@terezakacerova) op 26 Apr 2018 om 7:31 (PDT)

