Zo ziet de vriend van Eva Jinek eruit

In het verleden had Eva Jinek relaties met bekende mannen als Freek Vonk en Bram Moszkowicz. Nu is ze gelukkig met een man die áchter de schermen werkt: Dexter van der Voorn.

Smoorverliefd

Eva en Dexter zijn voor elkaar gevallen tijdens de opnames van het programma De Verenigde Staten van Eva. Dexter werkt als productieleider en was mee op reis naar Amerika. Daar is de vonk overgesprongen. Eenmaal in Nederland werden de tortelduifjes al snel samen gespot. Al gauw werd de relatie opgepikt door de media en kon de presentatrice haar nieuwe liefde niet meer verbergen. Inmiddels is het stel al een tijdje gelukkig met elkaar.

Beeld: Peter Smulders