Knap koppel! Zo ziet de vriend van ‘WIDM’-finaliste Sarah Chronis eruit

Fans van ‘Wie is de Mol?’ kijken al weken uit naar zaterdag 9 maart 2019, want na de aflevering van vanavond weten we ein-de-lijk wie de saboteur van het seizoen is. En als er iemand bij deze speciale live uitzending aanwezig is, is het wel de man die finaliste Sarah Chronis al zes jaar gelukkig maakt: Kay Greidanus.

Net als Sarah is Kay een bekende Nederlandse acteur. De twee hebben elkaar leren kennen op de toneelschool, maar het duurde even voordat de vonk oversloeg. “Hij is vijf jaar jonger, ik vond hem veel te jong”, vertelde ze in een interview met VIVA. “Uiteindelijk heeft hij me overgehaald om een keer met hem uit eten te gaan en dat bleek hartstikke leuk.”

Series

Kay is een natuurtalent: toen hij acht jaar was had hij al een rol in de biosscoopfilm Kruimeltje. Ook zou je hem kunnen kennen van de films en series Gouden Bergen, Flikken Maastricht, Petticoat, Riphagen, Lois en Zwaar Verliefd. Dit jaar is het stel samen te zien in de serie Nieuwe Buren. Eerder was het acteurskoppel al samen te zien in Meiden van de Herengracht.

Droomkoppel

Het koppel woont samen in Amsterdam. Dat betekent misschien dat ze op elkaars lip leven, maar ruzie hebben ze niet. “We kennen elkaars gebruiksaanwijzing goed. En we zijn allebei vrij makkelijk”, aldus Sarah. “Soms denk ik: zouden we niet wat meer ruzie moeten maken? Maar nee, waarom eigenlijk? Wij zijn yin en yang, vullen elkaar volledig aan. Ik ben chaotisch, hij die rustige rots in de branding. Hij toomt me in, ik zweep hem op. Ik had al een paar relaties gehad, maar dit heb ik nog nooit zo gevoeld.”

