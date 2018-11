Miljuschka Witzenhausen (33) maakte een loodzware periode door na haar scheiding van Tycho, met wie ze twee kinderen kreeg. Toch vond ze de liefde weer, bij videoproducer Philip van Ierschot. Een match made in heaven, aldus de presentatrice.

Miljuschka is nog altijd smoorverliefd op haar Philip. Ze zet haar wederhelft in het zonnetje op sociale media. ‘Dit is mijn roomsoes op de tompouce’, schrijft ze bij een liefdesfoto.

‘Ying tot mijn yang’

De tortelduifjes zijn op dit moment in Japan, waar ze óók aan het werk zijn. ‘Wat veel mensen niet weten is dat we ook samen werken. Dit is alweer ons derde buitenland programma.’ Ondanks dat ze vrijwel altijd samenzijn, verveelt het niet. ‘We sjouwen camera’s en zakken Japanse zoutmix de hele wereld over. Proeven op iedere plek het softijs, leggen met handen en voeten uit waar we moeten zijn en zijn regelmatig samen ziek doordat we in een duister steegje weer iets moesten proeven. We delen de liefde voor elkaar, eten en video. Werken en het leven delen met degene waarvan je houdt is niet altijd even makkelijk maar nooit saai.’ Miljuschka noemt haar vriend ‘de ying tot mijn yang’.

Beeld: ANP, Instagram