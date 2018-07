Josje Huisman (32) en haar vriend Cle Gyimah (27) zitten op een roze wolk. Ze verwachten hun eerste kindje! Maar wie is toch de man die de zangeres zo gelukkig maakt?

Grote liefde

Met een waslijst aan bekende exen, waaronder Johnny de Mol en Gert Verhulst, is de voormalig K3-ster gevallen voor een man die minder in de schijnwerpers staat. De blondine is sinds vorige zomer gelukkig met Cle. De aanstaande vader woont in Amsterdam en heeft Ghanese roots. Hij heeft twee opleidingen gedaan: Commerciële Economie en Film en Media aan kunstschool Studio West in Amsterdam.

Duizendpoot

Cle is een echte duizendpoot. Hij runt zijn eigen bedrijf Very Rare Agency, dat video- en fotoreportages maakt. Daarnaast is hij medeoprichter van het online lifestylemagazine BALLINNN’, ontwierp hij het logo van het Nederlandse nationale vrouwenelftal, stond hij model voor Nike én draait hij weleens een plaatje op feesten en festivals.

