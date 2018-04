Beelden: ‘vriend van hoogzwangere Khloe Kardashian zoenend gespot met andere vrouw’

De Amerikaanse showbizzmedia zijn in rep en roer, want volgens hen is Tristan Thompson, de vriend van de hoogzwangere Khloé Kardashian, afgelopen weekend vreemdgegaan. Thompson werd in New York gezien met ‘een mysterieuze dame’, terwijl de realityster in hun huis in Cleveland was. Video’s van de betreffende avond gaan inmiddels viral op social media.

Samen naar een hotel

Papa in spé Tristan zou een vooralsnog onbekende vrouw gezoend hebben in de PH-D Lounge in The Big Apple en was later die avond ook met haar te zien op verschillende videobeelden. De twee gingen samen een hotel binnen, om een paar uur later weer te vertrekken naar uitgaansgelegenheid Soho House in het trendy Meatpacking District.

Social media in paniek

Rond 5.00 uur ’s morgens keerden ze terug na een avondje stappen. De vrouw werd de volgende ochtend gespot toen ze het hotel verliet, in dezelfde kleding die ze de avond ervoor droeg. Tristan was in New York vanwege een basketbalwedstrijd die hij met zijn ploeg Cleveland Cavaliers moest spelen. Volgens omstanders in de club ‘was Tristan erg close met een vrouw, die niet de zijne was’. Op social media wordt er volop gespeculeerd over het al dan niet vreemdgaan van de NBA-ster.

(Not so) happy couple?

Er is vooralsnog geen reactie gekomen uit het ‘kamp Kardashian’ en ook Thompson hult zich in stilzwijgen. Tegelijk staat Khloé op springen; volgens diverse media zou ze zelfs al gisteren bevallen zijn. Het is haar eerste kindje. Eergisteren postte ze nog een foto van haar en Tristan samen op Instagram, waarbij ze schrijft: “Wij zijn er klaar voor, kleine!”

Het opgedoken bewijs (waarvan de tweede video met commentaar van een meelevende en goed ingelezen fan, hahah):

Regardless of whatever excuse Kris Jenner is going to feed to the media, there is no excuse to be that close to someone while you’re in a relationship.

“If they cheat with you, they will cheat on you" 🤷🏻‍♀️#KhloeKardashian #TristanThompson pic.twitter.com/neJAgXPHkb — Natasha Del Riego (@natashaaa__) 10 april 2018

Y’all she really out here proud to be a side piece… sad case. She got some nerve LMFAOOOOO 😭💀 #TristanThompson pic.twitter.com/ZLc9yEewk1 — Aaliyah Martinez (@_Aaliyah_M) 11 april 2018

beeld: Hollandse Hoogte