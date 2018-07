Zó ziet de vriend van Dionne Stax eruit

Vorige week ontdekte de Nederlandse roddelpers dat presentatrice Dionne Stax hen al een jaar in het ootje neemt. Ze blijkt al sinds vorige zomer gelukkig in de liefde, terwijl de paparazzi massaal bleven hangen in de veelbesproken ‘affaire’ tussen haar en presentator Humberto Tan. Over haar vriend hield ze de lippen stijf op elkaar, maar de pers had iets in te halen en dus gingen zij op onderzoek uit. Wie heeft het hart van Dionne veroverd?

Een dokter mét kids?

Het blijkt een knappe kop (van binnen én buiten) uit de medische wereld te zijn. Dionne zou verliefd zijn op ene Sytse Oudkerk, een 34-jarige radioloog werkzaam in het Utrechts Medisch Centrum. Sytse woont volgens Story in de Amsterdamse Rivierenbuurt en zou volgens Privé al vader zijn, zo maakt de entertainmentsite op uit foto’s op zijn (inmiddels verdwenen) Facebookaccount. “We hebben het heel gezellig. Hij is heel lief en ik kan erg met hem lachen”, biechtte Dionne vorige week op in de uitzending van Evers Staat Op op Radio 538.

Covermodel

Met deze onthulling is Sytse is niet langer een onbekende Nederlander en prijkt deze week al direct op de voorkant van de nieuwe Story. Opvallend: er is in geen velden of wegen een gelijknis te trekken met Humberto.

De nieuwe Story! Met de man op wie Dionne Stax stráálverliefd is, radioloog Sytse. Plus: de showbizzwereld laat Hans van der Togt keihard vallen, zó woont nasynchronisatie-ster Barry Atsma, en Cristiano Ronaldo's cadeautje voor… Charly Luske. Vanaf vandaag overal verkrijgbaar! pic.twitter.com/6drFmn4ULs — Guido den Aantrekker (@GdenAantrekker) July 25, 2018

Beeld: Peter Smulders