Vriend Barbie uit kliniek heeft gezin

Hoewel Barbie druk bezig is met afkicken en eigenlijk geen contact mag met de buitenwereld, is er tóch nieuws uitgelekt vanuit Schotland. Eerder werd al bekend dat Samantha een nieuwe vlam aan de haak had geslagen binnen de muren van de kliniek, maar deze man blijkt helemaal niet vrijgezel te zijn.

Erger nog: hij liet een vrouw en 6-jarig zoontje achter in Den Haag. Zijn partner kwam achter de relatie door wat pikante foto’s van de realityster in iCloud… Deze dame heeft contact opgenomen met Barbie en haar gevraagd wat er zich afspeelt en de huid vol gescholden. Maar… daar was Barbie niet echt van gediend en heeft deze vrouw verteld dat het echt haar eigen schuld was dat dit gebeurd is. Had ze maar meer naar haar man moeten omkijken…

Zero tolerance

Helaas voor de Jong heeft ze niet lang kunnen genieten van haar relatie, want in de kliniek geldt een zero tolerance beleid. Het stel werd dus uit elkaar gehaald. De desbetreffende man waar het om gaat is inmiddels ook ontslagen uit de kliniek. Barbie komt in december vrij, dus dat wordt nog wat.