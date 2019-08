Op 6 september verschijnt Marike Jagers nieuwe album ‘Hey are you OK’, een indiepopplaat die een groot contrast vormt met haar eerdere werk.

Hoe zou je je nieuwe plaat omschrijven?

“‘Een beetje vreemd, maar wel lekker,’ zei Eric Corton over m’n laatste single en dat vond ik wel treffend. Laatst kwam er na een concert een meisje naar me toe dat zei dat ze na het horen van de muziek weer helemaal verliefd was geworden op haar vriend. Dat vond ik zo leuk! Voor mij bevestigt dit de energie en vrijheid die in de songs zit, het ‘up’-gevoel, de gekkigheid, het experimentele. Maar het album is tegelijkertijd heel serieus en met veel aandacht gemaakt.”

Waarin verschilt dit van je vorige album?

“Dat was volledig akoestisch, heel intiem. Opgenomen in een hutje met slechts gitaar en piano. Het was een plaat waarin een wat donkere periode doorschemerde. Ik had destijds al 4 jaar een kinderwens en het lukte maar niet. Die plaat is daar het resultaat van. Melancholisch, hoopvol. En toen kwamen er 3 kinderen! Een groot geluk natuurlijk. Nu, 5 jaar later, hoor je in dit album alle energie die zich de afgelopen jaren heeft opgestapeld, maar ook de moed, lef en inspiratie die de kinderen mij geven. Ik durf weer!”

Waaruit haal jij verder je inspiratie?

“Uit mensen of situaties waarin iets net niet helemaal klopt of die schuren. Buitenbeentjes, figuren met krasjes, gevoelens van onzekerheid, ongemak, overweldiging, dreiging, gekte. Kleine dingen, emoties, daar zit alles al in. Als je goed oplet is inspiratie altijd dichtbij en overal om je heen.”

Tekst: Hulya Kilicaslan | Beeld: Martijn van de Griendt