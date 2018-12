Wekenlang rondbanjeren op een onbewoond eiland, nauwelijks eten en slapen, het uiterste van jezelf vragen bij de moeilijkste proeven… Tja, zo’n ervaring met iemand kunnen delen schept een band hè? Op Instagram hebben twee voormalig Robinson-kandidaten bekendgemaakt dat ze hartstikke gek op elkaar zijn. Hóe leuk?!

Lees ook

Dennis Weening over ontslag: ‘Het was een klap in mijn gezicht’

Jaaa!

Kaj Gorgels, die vorig jaar meedeed aan het survivalprogramma en genoemd wordt als opvolger van Dennis Weening, heeft met een foto op Instagram laten weten dat hij en Jessie Jazz Vuijk, deelnemer in 2016, een relatie hebben. Wat een heerlijk nieuws! Kort nadat de presentator de foto plaatste, volgde Jessie zijn voorbeeld. Beide hebben alleen een hartje bij de foto’s gezet.

Vakantie vieren

De twee zijn momenteel op vakantie in Zuid-Afrika. Ze zijn samen met Anna Nooshin en háár nieuwe vriend in Kaapstad. Op Instagram deelden ze al verschillende foto’s van hun uitjes naar het strand.

Eerder…

Vuijk had eerder een relatie met presentator Tim Douwsma. Zij leerden elkaar kennen in 2016 en gingen in maart 2017 uit elkaar.

Dit bericht bekijken op Instagram 💛 Een bericht gedeeld door Kaj Gorgels (@kajstypetjes) op 30 Dec 2018 om 10:21 (PST)

Dit bericht bekijken op Instagram 💘 Een bericht gedeeld door Jessie Jazz Vuijk (@jessiejazzvuijk) op 30 Dec 2018 om 11:32 (PST)

Dit bericht bekijken op Instagram 👀 comment when you see it Een bericht gedeeld door Jessie Jazz Vuijk (@jessiejazzvuijk) op 29 Dec 2018 om 6:33 (PST)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.