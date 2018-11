Voetballer Dave Bulthuis en Joëlle Witschge verloofd

Voetballer Dave Bulthuis heeft zijn vriendin Joëlle Witschge ten huwelijk gevraagd. De dochter van oud-voetballer Richard Witschge maakte haar verloving bekend op Instagram en is dolgelukkig.

‘I said YES! Wauw, wat een bijzondere avond… Dan vier je vervroegd je 27ste verjaardag met al je geliefden en dan gaat je grootste liefde gewoon op z’n knieën!’, schrijft Witschge zaterdag onder een prachtige foto van Dave en haar samen.

Dave maakt haar leven overduidelijk een stuk mooier: ‘Lieve Dave, sinds jij weer in mijn leven bent, gaat alles met een schuine lijn omhoog. Jij maakt mij zo gelukkig. Elke dag met jou is een feestje! Ik hou van jou.’

Eind oktober maakte het stel bekend in verwachting te zijn van hun eerste kindje samen. Door de zwangerschap ziet Witschge af van haar deelname aan het RTL-programma Boxing Stars en ook haar deelname aan de New York City Marathon gaat niet door. Bulthuis (28), met wie Witschge eerder al een relatie had die vier jaar geleden stuk liep, heeft al een zoon uit een eerdere relatie.