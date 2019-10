Vivian Reijs na hartstilstand: ‘Ik had kritiek verwacht’

Vivian Reijs kreeg eind vorige maand een hartstilstand en besloot haar verhaal te delen via social media. Een risico, zo wist ze ook zelf. Gelukkig pakte het beter uit dan ze verwachtte.

‘Ik had kritiek verwacht’

“Ik sprong in het diepe door eerlijk te delen wat er zich in mijn leven afspeelde”, begint Vivian haar verhaal. “Dat is een risico en maakte me kwetsbaar, maar tegelijk voelde ik me eerlijker en sterker dan ooit. De lieve, hartverwarmende en begripvolle berichtjes die ik heb mogen ontvangen van jullie, hebben mij echt diep geraakt. Ik had kritiek verwacht, gezien mijn rol, maar in tegenstelling kreeg ik alleen maar begrip.”

Kopje onder gegaan

Ze vervolgt: “Uiteraard denken mensen misschien nog wel: zij? Heeft zij even gezondheidsklachten gehad? Hoe kan dat? Maar ja… ook ik ben even kopje onder gegaan door omstandigheden, net als vele gezonde vrouwen met mij. Daar kan alleen gezond eten niet tegenop.”

‘Ik ben mezelf behoorlijk tegengekomen’

Langzaam krabbelt Vivian weer op met nog meer drive. “Nog meer missie om juist vrouwen hier mee te helpen om niet meer alle ballen in de lucht te moeten houden, maar om er juist af en toe een paar te laten vallen. Want ook al ben ik er nog niet, mijn lichaam heeft me zoveel meer geleerd de afgelopen weken. Ik ben mezelf behoorlijk tegengekomen en nog steeds… maar geniet tegelijk ook meer dan ooit. En mijn passie om een goede balans te vinden, is sterker dan ooit.”

Ervaringen

Vivian gaat daarom haar ervaringen delen, zodat ook haar volgers de signalen leren zien dat ze beter voor zichzelf moeten zorgen. “Ik doe het echt rustiger aan, stel veel meer prioriteiten, ben lekker veel thuis met mijn kindjes en ben ook soms heerlijk uren aan het niksen of netflixen. Ik weet dat ik het al vaker heb gezegd, maar ik wil jullie nogmaals zeggen dat ik zo verrast ben door zoveel lieve reacties. DANKJULLIEWEL.”

